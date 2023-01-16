Плани відновлення постраждалих від агресії Росії регіонів буде сформовано через кілька тижнів - Кубраков

Плани відновлення постраждалих від агресії Росії регіонів буде сформовано за кілька тижнів, акцент на критичних об'єктах, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Після деокупації Херсона та повернення людей до міст, запуску бізнесу можна переходити до більш серйозних проєктів з точки зору відновлення. З боку нашого міністерства ми за кілька тижнів сформуємо плани відновлення всіх основних регіонів. Ми говоримо не про повномасштабне відновлення, а про найкритичніші проєкти для життя наших міст і громад", – повідомив Кубраков на зустрічі представників Данії та України в Миколаєві в понеділок.

Над розробкою планів працюють фахівці міністерства спільно з громадами, обласними державними та військовими адміністраціями, уточнив віцепрем'єр. За його словами, реалізацію таких планів заплановано на поточний рік.

Крім того, міністерство та партнери докладають зусиль для запуску порту в Миколаєві.

"Ми над цим працюємо, а також наші партнери. Жодна зустріч не відбувається без теми зерна", – наголосив Кубраков.