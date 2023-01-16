Події

17:45 16.01.2023

Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

1 хв читати

Глава МЗС Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі має намір продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Не ми припинили діяльність ОБСЄ на території України – це зробила РФ, не підтримавши продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми ніколи не мали нічого проти продовження мандата. Ми бачимо, що за попереднього, польського головування, разом із генеральним секретарем ОБСЄ ми знайшли рішення та призначили спеціального представника", - сказав Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ Османі в Києві.

Кулеба послався на слова Османі про те, що він як діючий голова ОБСЄ має намір підтримати цю практику та продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні.

Теги: #обсє #кулеба #османі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 16.01.2023
Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

17:20 16.01.2023
ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

16:48 16.01.2023
Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

16:38 16.01.2023
Кулеба: Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі

Кулеба: Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі

16:30 16.01.2023
Голова ОБСЄ закликав РФ припинити війну та вивести свої війська з України

Голова ОБСЄ закликав РФ припинити війну та вивести свої війська з України

15:03 16.01.2023
Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

11:20 16.01.2023
Глава ОБСЄ приїхав до Києва

Глава ОБСЄ приїхав до Києва

20:05 15.01.2023
Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили питання посилення ППО, санкцій проти РФ та Формули миру

Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили питання посилення ППО, санкцій проти РФ та Формули миру

08:15 15.01.2023
Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

16:41 14.01.2023
Кулеба закликає G7 та ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ

Кулеба закликає G7 та ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям

Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

Росіяни дедалі частіше застосовують ракети С-300 і С-400 для обстрілу наземних цілей через нестачу балістики - Ігнат

Зеленський за підсумками засідання Ставки: Розробляємо максимально ефективні заходи протидії новим ракетним ударам РФ

Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

ОСТАННЄ

Днем вшанування захисників Донецького аеропорту встановлено 20 січня, нагадали у Міноборони України

Борис Джонсон напише автобіографію про роки на посаді прем'єра Великої Британії

В окупованому Новопскові випущена ворогом ракета впала на житловий будинок, загинули двоє мирних жителів - Генштаб ЗСУ

Проєкт "Армія дронів" забезпечив ЗСУ 1600 дронів на 3,3 млрд грн

Словаччина передала Україні восьму гаубицю Zuzana 2 – міністр оборони

Київська влада просить городян відмовитися від купання у водоймах та масових заходів на Водохреще

Напад на багатоквартирний будинок у Дніпрі свідчить, чому Росії не можна дозволити виграти цю війну, – прем'єр Нідерландів

Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям

Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

Суховантаж, що сів на мілину в Босфорі, відбуксували, але протока наразі закрита для судноплавства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА