Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

Глава МЗС Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі має намір продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Не ми припинили діяльність ОБСЄ на території України – це зробила РФ, не підтримавши продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми ніколи не мали нічого проти продовження мандата. Ми бачимо, що за попереднього, польського головування, разом із генеральним секретарем ОБСЄ ми знайшли рішення та призначили спеціального представника", - сказав Кулеба на пресконференції з головою ОБСЄ Османі в Києві.

Кулеба послався на слова Османі про те, що він як діючий голова ОБСЄ має намір підтримати цю практику та продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні.