Генпрокурор: Кожен день зволікання зі створенням трибуналу за злочини агресії коштує життя українцям
Український генеральний прокурор Андрій Костін закликає міжнародну спільноту не зволікати зі створенням спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності найвищого військово-політичного керівництва РФ за злочини агресії.
"Дехто з наших партнерів не є досить хоробрим для того, щоб визнати, що за акт агресії має бути покарання для найвищого військово-політичного керівництва РФ. Це покарання можливе лише через спеціальний міжнародний трибунал – для покарання Путіна та його спільників за агресію, яка була розпочата і ще триває. Якщо когось лякає слово трибунал, то наслідком цього є те, що Путін і його спільники не лякаються, не бояться цього трибуналу і продовжують коїти такі воєнні злочини", - заявив генпрокурор на брифінгу у Дніпрі в понеділок.
Генпрокурор наголосив: "Мій сигнал до всього цивілізованого світу: ви всі знаєте, що акт повномасштабної агресії проти українського народу було здійснено. І що ця агресія триває щодня. І кожен день затримки з вашим рішенням підтримати позицію всіх українців щодо створення спеціального трибуналу коштує життя українським громадянам. Тож будьте принциповими, будьте хоробрими, підтримайте українців та Україну в тому, щоб жоден воєнний злочинець країни-агресора не уникнув справедливого покарання!".