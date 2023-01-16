Генпрокурор: Нам достовірно відомо, хто віддавав наказ на знищення житлового будинку в Дніпрі

Генеральний прокурор Андрій Костін заявляє, що правоохоронній системі України відомо про те, хто віддавав злочинний наказ на знищення житлового будинку у Дніпрі.

"Хочу від Офісу генерального прокурора, від усієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто причетний до цієї страшної злодійської події", - сказав Костін в ефірі національного телемарафону у понеділок.

Генпрокурор подякував усім, хто допомагає українським правоохоронцям у пошуку винних.

"Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ знищити цей житловий будинок", - заявив генпрокурор.

Він додав: "Ракета, якою - ми впевнені на 99% - було знищено цей будинок, це той самий тип ракет, який уже застосовувався в інших випадках".

За словами Костіна, цей тип ракет ворог застосовував під час удару 27 червня 2022 року по ТЦ у Кременчуці, 1 липня - по Сергіївці Одеської області.

"Цього тижня буде ухвалено рішення щодо об'єднання всіх кримінальних проваджень, які пов'язані із загибеллю людей та руйнуванням цивільних об'єктів у нашій країні, пов'язаних із застосуванням цієї жахливої зброї. Ця ракета… є практично гіперзвуковою, її дуже складно відстежити… вона не є точною зброєю", - зазначив генпрокурор.

Він наголосив, що і в Сергіївці Одеської області, і в Кременчуці, і в Дніпрі не було жодного військового об'єкту поблизу.

"Це дуже далеко від лінії фронту. Це доводить, що країна-агресор принципово знищує український народ", - заявив генпрокурор.

Костін зазначив: "У російській армії час від часу змінюють керівництво, але хочу, щоб українці знали, що саме цей підрозділ військово-космічних сил, саме цей полк дальньої авіації керується тими самими керівниками. Тобто те, що вони зробили в Сергіївці, у Кременчуці, у Дніпрі, - все це, напевно, повністю підтримується найвищим військово-політичним командуванням країни-агресора".