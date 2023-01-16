Суховантаж, що сів на мілину в Босфорі, відбуксували, але протока наразі закрита для судноплавства

У Туреччині відбуксували українське суховантажне судно, що сіло на мілину, проте Босфорська (Стамбульська) протока все ще закрита для судноплавства, передає агентство Anadolu в понеділок.

У повідомленні наголошується, що операція зі зняття з мілини вантажного корабля тривала чотири години.

Рух припинено в обох напрямках.

У понеділок вранці повідомлялося, що в Босфорській протоці призупинили рух суден після того, як суховантажне судно, що прямувало з України до Стамбула, сіло на мілину. НП сталася через відмову керма. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Інформації про екологічні збитки не надходило.