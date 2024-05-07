Події

11:41 07.05.2024

У протоці Босфор сів на мілину суховантаж Alexis, що прямував з України до Єгипту

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У протоці Босфор сів на мілину суховантаж Alexis, що прямував з України до Єгипту

У протоці Босфор сів на мілину суховантаж Alexis, що прямував з України до Єгипту, рух протокою призупинено, повідомляє CNN Turk.

"Рух суден Босфором було призупинено в обох напрямках через посадку на мілину 229-метрового вантажного судна під назвою Alexis, у якого виявилося несправним обладнання перед стамбульським хвилеломом Хайдарпаша. Для порятунку корабля було направлено рятувальні команди", - йдеться в повідомленні CNN Turk у вівторок.

 

Теги: #босфор #суховантаж

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