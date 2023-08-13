Події

21:10 13.08.2023

Цілеспрямований обстріл росіянами суховантажу "Сукра Окан" є порушенням міжнародного морського права

1 хв читати
Цілеспрямований обстріл росіянами суховантажу "Сукра Окан" є порушенням міжнародного морського права

Обстріл міжнародного суховантажу "Сукра Окан", що слідував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, що потребує встановлення причетних осіб і визнання міжнародною спільнотою як злочину, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", - написав Подоляк у твіттері.

Він наголосив, що "цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" потребує чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту вчинення злочину з боку міжнародної спільноти".

За його словами, Україна зробить усі необхідні висновки та обере оптимальну відповідь.

 

 

 

Теги: #рф #суховантаж #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:46 13.08.2023
Задимлення на Кримському мості – одне із свідчень того, що злочини Росії не залишаться без відповіді – Зеленський

Задимлення на Кримському мості – одне із свідчень того, що злочини Росії не залишаться без відповіді – Зеленський

22:40 13.08.2023
Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

21:50 13.08.2023
Гуменюк: Заяву Міноборони РФ про обстріл судна "Сукра Окан" ніхто офіційно не підтверджує

Гуменюк: Заяву Міноборони РФ про обстріл судна "Сукра Окан" ніхто офіційно не підтверджує

20:52 13.08.2023
РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі

РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі

20:44 13.08.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини поранено двох людей, пошкоджено 12 будинків

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини поранено двох людей, пошкоджено 12 будинків

19:42 13.08.2023
У результаті російського обстрілу Донецької області поранено двох жінок - у Торецьку та Сіверську

У результаті російського обстрілу Донецької області поранено двох жінок - у Торецьку та Сіверську

18:58 13.08.2023
Росіяни обстріляли Нікополь, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

Росіяни обстріляли Нікополь, люди не постраждали - Дніпропетровська ОВА

18:53 13.08.2023
Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

14:13 13.08.2023
У Херсоні троє поранених унаслідок обстрілу, в Бериславі окупанти скинули на лікарню боєприпаси

У Херсоні троє поранених унаслідок обстрілу, в Бериславі окупанти скинули на лікарню боєприпаси

13:24 13.08.2023
Померла дитина, поранена під час обстрілу окупантами Широкої Балки - МВС

Померла дитина, поранена під час обстрілу окупантами Широкої Балки - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Задимлення на Кримському мості – одне із свідчень того, що злочини Росії не залишаться без відповіді – Зеленський

В Австрії в автокатастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє малолітніх дітей

Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

В Україну повертаються майже 1000 морських піхотинців після курсу підготовки у британських військових

Прокудін: у Херсонській області в понеділок - день жалоби за загиблими

ОСТАННЄ

На Харківщині загинув 14-річний підліток, імовірно від удару струмом

Польща планує створити військову частину недалеко від кордону з Білоруссю

Суд продовжив термін дії зобов'язань для митрополита УПЦ МП Павла

У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

На деяких ділянках фронту ЗС України виявляють до п'яти мін на кв.м. - Резніков

В Австрії в автокатастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє малолітніх дітей

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти завдали 2 ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу

Сили оборони відбили спроби окупантів наступати на шести напрямках і продовжили контрнаступ на двох - Генштаб

В Україну повертаються майже 1000 морських піхотинців після курсу підготовки у британських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА