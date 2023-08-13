Цілеспрямований обстріл росіянами суховантажу "Сукра Окан" є порушенням міжнародного морського права

Обстріл міжнародного суховантажу "Сукра Окан", що слідував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, що потребує встановлення причетних осіб і визнання міжнародною спільнотою як злочину, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав", - написав Подоляк у твіттері.

Він наголосив, що "цей прецедент зі спробою запровадження "каперського права" потребує чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту вчинення злочину з боку міжнародної спільноти".

За його словами, Україна зробить усі необхідні висновки та обере оптимальну відповідь.