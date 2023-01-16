Місто і область готові розселити всіх, хто потребує розселення серед постраждалих від знищення будинку в Дніпрі - К. Тимошенко

Місто і область готові розселити всіх, хто потребує розселення серед постраждалих від знищення житлового будинку в Дніпрі, заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, який прибув до Дніпра в понеділок.

"Головне наразі - це допомога всім, хто постраждав, оскільки відселено практично цілий будинок. Є декілька варіантів, як ми це зробимо. Найголовніше, що наразі і місто, і область підготували необхідну кількість місць для розселення", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Водночас, як зазначив Тимошенко, наразі більшість постраждалих скористалися запрошенням знайомих та родичів. "Розселенням скористалися лише 14 осіб. Але ми готові до розселення декількох сотень людей, це не є проблемою", - сказав він.