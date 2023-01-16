Мінсоцполітики попереджає про шахраїв, які пропонують отримати неіснуючу допомогу

У Міністерстві соціальної політики України попереджають про шахраїв, які під виглядом іноземних партнерів пропонують громадянам України отримати неіснуючі види допомоги.

"Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які врешті-решт потраплять злодіям. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що фахівці рекомендують довіряти лише офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua/ та платформи "єДопомога" https://aid.edopomoga.gov.ua/), не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті - негайно заблокувати платіжну картку, дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.