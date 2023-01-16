Події

09:26 16.01.2023

455 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

1 хв читати
455 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 січня 2023 року більше ніж 1352 дітини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 455 дітей загинули і понад 897 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначає прокуратура.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 56.

Під час рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-поверхового житлового будинку у м. Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи тривають.

16 січня військові РФ завдали двох ракетних ударів по м. Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Унаслідок обстрілу травмовано трьох дітей. Двом по 10 років, одній дитині – 16. Їх госпіталізовано.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновані повністю.

Теги: #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 14.01.2023
У РФ можуть мобілізувати ще до 500 тис. військових до весни - ЗМІ

У РФ можуть мобілізувати ще до 500 тис. військових до весни - ЗМІ

12:05 14.01.2023
РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

РФ відчуває загрозу з боку України на Чорному морі і виводить флот для захисту Новоросійська - британська розвідка

11:53 14.01.2023
Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

Ситуація навколо Соледара посилила протистояння між керівництвом РФ і ПВК "Вагнера" - ISW

02:21 14.01.2023
Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

01:45 14.01.2023
Закінчення війни в Україні не видно - заступник генсека ООН

Закінчення війни в Україні не видно - заступник генсека ООН

17:21 13.01.2023
ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

ГУР Міноборони України: У РФ підготували рекомендації щодо висвітлення війни в Україні, що виправдовують удари по енергетиці та ігнорують ПВК "Вагнер"

14:02 13.01.2023
Герасимчук звернулася до представників Німеччини та Нідерландів сприяти у пошуку українських дітей, депортованих до РФ

Герасимчук звернулася до представників Німеччини та Нідерландів сприяти у пошуку українських дітей, депортованих до РФ

12:05 13.01.2023
Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

18:18 12.01.2023
Рада гарантувала права дитині, яка опинилася без батьківського піклування

Рада гарантувала права дитині, яка опинилася без батьківського піклування

17:38 12.01.2023
Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

Розмір втрат через руйнування спортивної інфраструктури України перевищує $250 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 40 - Корбан

Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу будинку в Дніпрі зросла до 36 осіб – голова Нацполіції

У Дніпрі ще не відома доля 35 людей – МВС

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу окупантами будинку в Дніпрі зросла до 40 - Корбан

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона та області за добу загинуло четверо цивільних, щонайменше 14 поранено

НСАУ відкидає обвинувачення СБУ в корупції та заявляє про системні штучні перешкоди для архітекторів у користуванні ЄДЕСБ

Нардепа Герасимова підозрюють у недекларуванні нерухомості в Іспанії

В Україні найближчими днями очікуються дощі та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

Глава Міноборони ФРН Ламбрехт подає у відставку

"Укренерго" заявляє про зростання дефіциту, зменшені ліміти та аварійні відключення в п'яти областях

До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

СБУ відкрила нову кримінальну справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України

Глава ОБСЄ приїхав до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА