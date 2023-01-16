455 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 16 січня 2023 року більше ніж 1352 дітини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 455 дітей загинули і понад 897 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначає прокуратура.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 56.

Під час рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-поверхового житлового будинку у м. Дніпрі, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи тривають.

16 січня військові РФ завдали двох ракетних ударів по м. Запоріжжю. Пошкоджено житловий 5-поверховий будинок. Унаслідок обстрілу травмовано трьох дітей. Двом по 10 років, одній дитині – 16. Їх госпіталізовано.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновані повністю.