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21:20 15.01.2023

Зеленський: У списку загиблих у Дніпрі станом на вечір неділі – 30 людей

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Зеленський: У списку загиблих у Дніпрі станом на вечір неділі – 30 людей

У списку загиблих унаслідок вибуху російської ракети в Дніпрі – 30 людей, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема одна дитина, дівчина, їй було 15 років. Є повідомлення, що двоє дітей залишилися без батьків", - наголосив він.

За його словами, "залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів".

"Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя", - заявив він.

"За минулий час Україна отримала слова співчуття з різних країн світу. Хочу сказати тим у Росії та з Росії, хто не зміг сказати навіть кілька слів на засудження цього терору. Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчиться тим, що якось ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться і намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, не буде кому вас захищати", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #дніпро #зеленський

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