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20:16 15.01.2023

Міжнародні партнери підтримують Україну: Більше зброї та підтримки енергосистеми

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Міжнародні партнери підтримують Україну: Більше зброї та підтримки енергосистеми

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, реагуючи на останні атаки РФ на цивільну інфраструктуру та мирних жителів, заявив про підтримку України з боку міжнародних партнерів у вигляді більшої кількості зброї та підтримки енергетичної системи.

"У вихідні Росія йде на ескалацію, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі і вбивши щонайменше 26 мирних жителів. Проте агресору не вдається зламати дух і рішучість українців. Міжнародні партнери підтримують Україну, зокрема, пропонуючи більшу кількість зброї та посилену підтримку енергетичної системи", - написав Матті Маасікас у своєму твіттері в неділю.

 

 

 

Теги: #посол #єс #підтримка

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