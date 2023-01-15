Президент України співчуває через смерть Вахтанга Кікабідзе

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять Вахтанга Кікабідзе та висловив співчуття його близьким.

"Вахтанг Кікабідзе. Друг, який завжди був поруч. Велика людина великого народу. Легенда, на яку ми всі рівнялись. Світла пам‘ять митцю та співчуття близьким", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

У 60-70 роках актор прославився завдяки ролям у кіно "Міміно", "Не журись!" та багатьма іншими. Вже у 1980 році Кікабідзе отримав у Грузії звання народного артиста. У 2008 році актор відмовився від російського ордена Дружби через російсько-грузинську війну і скасував свої концерти в Москві. Більше він не приїжджав у Росію.

Актор засуджував дії російського президента Володимира Путіна у 2014 році та виступив із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

З 2020 до 2023 року Кікабідзе обирався депутатом парламенту Грузії від опозиційної партії "Єдиний національний рух", засновником якої є Міхеіл Саакашвілі.