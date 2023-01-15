Події

19:32 15.01.2023

За добу російські окупанти здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

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За добу російські окупанти здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

Як повідомляє Генштаб, противник не залишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на бахмутському та авдіївському та намагається покращити тактичне становище на куп'янському та лиманському напрямках. На новопавлівському, запорізькому та херсонському – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів.  Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через брак ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуювали до Жданівки.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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