Події

13:03 15.01.2023

У Херсонській області двоє цивільних підірвалися на російській міні - голова ОВА

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У Херсонській області двоє цивільних чоловіків підірвалися на міні, залишеній посеред поля російськими окупантами, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Поблизу Великої Олександрівки на міні, залишеній російськими окупантами, вибухнули люди. Двоє чоловіків, 53 і 35 років, перевіряли свої поля і натрапили на ворожу міну", - написав Янушевич в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що через поранення обидва чоловіки загинули на місці події.

"Мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Будь ласка, утримайтеся від відвідування полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери. Це дуже небезпечно", - підсумував голова ОВА.

 

Теги: #міни #херсонська_область

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