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08:12 15.01.2023

"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

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"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

НЕК "Укренерго" на неділю, 15 січня, зберегла цілодобові ліміти енергоспоживання для обласних енергопостачальних компаній (обленерго), повернуті з 14 січня, і знизила їх приблизно на 19% уночі та на 11% вдень.

Як повідомила на фейсбук-сторінці, зокрема, "Полтаваобленерго", їй доведено нічний ліміт (з 00:00 до 7:00) за потужністю в області 358 МВт, а з 7:00 до 24:00 – 430 МВт, тоді як рік тому максимальна потужність складала 812 МВт.

Водночас, на 14 січня ліміти складали відповідно 442 МВт та 485 МВт.

У свою чергу компанія "Прикарпаттяобленерго" повідомила, що також знову отримала нічний ліміт з 00:00 до 7:00 – 182,6 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 262,89 МВт.

На 14 січня "Укренерго" довела компанії ліміти відповідно 225,2 МВт та 296,48 МВт.

Раніше "Укренерго" зазначала, що вихідні та потепління давали надію на послаблення обмежень, проте через черговий масовий російський ракетний удар у суботу їх довелося навпаки збільшити.

 

 

 

 

Теги: #обмеження #електроенергія

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