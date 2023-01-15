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07:30 15.01.2023

Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

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Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

Українські ППО не збивали російську ракету, випущену по житловому будинку в Дніпрі, заявляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет. Від початку військової агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони", - йдеться в заяві.

У Повітряних силах наголосили, що маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км. При застосуванні від великих відстаней відхилення від мети може становити сотні метрів.

"Лише зенітні ракетні комплекси, які в перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 або SAMP-T), здатні перехоплювати ці повітряні цілі", - пояснили у відомстві.

Також у Повітряних силах закликали "звертати увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, Міністерства оборони, Генерального штабу, інших видів та родів Збройних сил України та перевіряти будь-які "гучні" повідомлення, що тиражуються з інших джерел".

 

 

 

Теги: #дніпро #ппо #повітряні_сили

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