Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що надалі український парламент має зосередити свою діяльність на виконанні трьох головних завдань: сприяти переговорам про повноцінне членство України в Європейському Союзі, здійснювати активну промоцію вступу країни до НАТО та залучати світову спільноту до відновлення держави після війни.

"Три пов'язані завдання, які я бачу для парламенту на наступну сесію та наступний період нашої діяльності. Це зробити все, щоб Україна вступила в переговори щодо надання повноцінного членства в Європейському Союзі (ми виконали всі вимоги, які перед нами ставилися). Друге питання – активно розпочати промоцію щодо вступу України в НАТО, і ми також займаємося цим, і більшу частину (роботи – ІФ-У) буде покладено на парламент, і третину – це, безумовно, така відновна складова, яка має внутрішнє завдання (ми маємо провести деякі закони з приводу відновлення України у відповідність до реалій)", – сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

На цьому напряму, за його словами, буде необхідна і міжнародна активність щодо залучення інших країн до відновлення України: формування спільних завдань, підписання спільних меморандумів, ратифікації двосторонніх договорів та "низка іншої важливої роботи для того, щоб відновлення України стало історією успіху всього світу".

Стефанчук також нагадав, що парламент від 24 лютого 2022 року, зробив усе для проведення законодавства України у відповідність до сучасних вимог і реалій.