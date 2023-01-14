Події

21:29 14.01.2023

Кількість відключень е/е після останньої російської ракетної атаки збільшиться

1 хв читати
Кількість відключень е/е після останньої російської ракетної атаки збільшиться

Обсяг виробництва електроенергії електростанціями "ДТЕК" у реультаті російської ракетної атаки в суботу знизиться, а кількість відключень збільшиться, повідомив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв у національному телемарафоні "Єдині новини".

"Вже зараз ми бачимо, що обсяг генерації буде меншим. Якщо говорити конкретно про нас, то одну станцію повністю зупинено, тому електроенергії буде менше, і я думаю, що відключень, на жаль, буде більше", - зазначив він.

Як повідомлялося, російські загарбники обстріляли дві ТЕС ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

"Під час сьогоднішнього масованого обстрілу окупанти атакували дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго, які вже неодноразово зазнавали ворожих ударів", - написав ДТЕК у своєму телеграм-каналі в суботу.

Там зазначили, що ніхто не постраждав, але внаслідок атаки, яка стала 26-ю для компанії, було пошкоджено обладнання ТЕС.

"Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки", – сказано в повідомленні.

Як пізніше уточнив ДТЕК, окупанти влучили в турбінне відділення енергоблоку однієї з постраждалих внаслідок суботньої атаки ТЕС, зруйнували один із енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки.

"Зараз пожежники та працівники станції продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару", – йдеться у повідомленні групи у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #атаки #дтек #відключення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 14.01.2023
ППО збила в суботу 18 із 28 крилатих ракет і 3 із 5 керованих авіаракет ворога

ППО збила в суботу 18 із 28 крилатих ракет і 3 із 5 керованих авіаракет ворога

14:23 14.01.2023
У Києві, Київській та Одеській областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла - ДТЕК

У Києві, Київській та Одеській областях застосовуються превентивні екстрені відключення світла - ДТЕК

12:05 11.01.2023
Екстрені відключення е/е розпочалися на Дніпропетровщині – ДТЕК

Екстрені відключення е/е розпочалися на Дніпропетровщині – ДТЕК

16:49 09.01.2023
"ДТЕК" за перший тиждень 2023 року відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за перший тиждень 2023 року відновив електропостачання 90 тис. абонентів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях

11:54 07.01.2023
За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

20:13 06.01.2023
Графіки відключень е/е стали більш збалансованими завдяки контролю з боку держави – глава Міненерго

Графіки відключень е/е стали більш збалансованими завдяки контролю з боку держави – глава Міненерго

12:36 05.01.2023
Росія знову обстріляла одну з ТЕС "ДТЕК", постраждалих немає

Росія знову обстріляла одну з ТЕС "ДТЕК", постраждалих немає

09:28 05.01.2023
Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

18:33 04.01.2023
"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за передноворічний тиждень та свята відновив електропостачання 128 тис. абонентів у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях

15:03 03.01.2023
ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

"Укренерго" повідомляє про влучання в п’яти областях і суттєве зростання дефіциту

Російський терор зупинить лише зброя зі складів наших партнерів

У Дніпрі внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку поранено 60 людей

У Кривому Розі в результаті ракетної атаки росіян загинула одна людина, ще одну поранено

ОСТАННЄ

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави

У дворі зруйнованого російською ракетою будинку в Дніпрі розгорнуть намети з безкоштовним харчуванням

"Черкасиобленерго" відмінило графіки аварійних відключень

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

Прокуратура Кривого Рогу розпочала розслідування щодо здійсненої РФ ракетної атаки по місту

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА "Poseidon", виготовлених на шасі вантажівок DAF

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумської області, одна людина поранена

Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ досягла семи з десяти

Росіяни скасували запланований на 14 січня обмін військовополоненими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА