Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ досягла семи з десяти

Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ у суботу досягла 7-ми з 10-ти, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"За оновленою інформацією станом на 18:30, ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, кількість збитих силами української ППО керованих авіаційних ракет досягла 7-ми.

Раніше повідомлялося про знищення силами оборони 18 крилатих ракет і 3 керованих авіаційних ракет.