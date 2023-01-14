Події

20:47 14.01.2023

Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ досягла семи з десяти

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Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ досягла семи з десяти

Кількість збитих керованих авіаційних ракет РФ у суботу досягла 7-ми з 10-ти, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"За оновленою інформацією станом на 18:30, ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, кількість збитих силами української ППО керованих авіаційних ракет досягла 7-ми.

Раніше повідомлялося про знищення силами оборони 18 крилатих ракет і 3 керованих авіаційних ракет.

 

 

 

Теги: #рф #залужний

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