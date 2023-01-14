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19:02 14.01.2023

Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

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Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

Світ має зупинити зло, яким є російський терор, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що розбір завалів у Дніпрі триває.

"Усі служби працюють. Боремося за кожну людину, кожне життя", - наголосив президент.

"Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - додав він.

 

 

 

Теги: #росія #обстріли #зеленський

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