Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть

Світ має зупинити зло, яким є російський терор, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що розбір завалів у Дніпрі триває.

"Усі служби працюють. Боремося за кожну людину, кожне життя", - наголосив президент.

"Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - додав він.