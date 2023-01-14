Зеленський: Ми знайдемо всіх причетних до російського терору, всі відповідатимуть
Світ має зупинити зло, яким є російський терор, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
Він зазначив, що розбір завалів у Дніпрі триває.
"Усі служби працюють. Боремося за кожну людину, кожне життя", - наголосив президент.
"Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - додав він.