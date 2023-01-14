Окупанти завдали нових ударів по критичній інфраструктурі Харківщини, в регіоні аварійні відключення світла

Російські окупаційні війська в суботу вдень знову завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Харківській області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет в об'єкт критичної інфраструктури області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомили у пресслужбі Харківської міськради, в місті тимчасово зупинено рух трамваїв, тролейбусів і метро.

Як повідомлялося, раніше, в суботу вранці окупанти завдали двох ударів по критичній інфраструктурі і промислових об'єктах в Індустріальному районі Харкова.