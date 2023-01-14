Події

13:12 14.01.2023

У Соледарі залишається 552 жителі, 15 із них діти - голова Донецької ОВА

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У Соледарі залишається 552 жителі, 15 із них діти - голова Донецької ОВА

У місті Соледар Донецької області залишається 552 місцевих жителі, імовірно 15 з них - це діти різного віку, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вчора додатковими заходами – вони були досить складні - вдалося евакуювати сімох людей... На четвер у Соледарі залишалося 559 осіб. Сімох ми евакуювали, 552 особи залишаються станом на зараз. Це фактично з 20-тисячного міста, всієї Соледарської громади", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в суботу.

"Ми будемо... максимально намагатися, щоб люди евакуювалися, дали на це згоду", - додав він.

Голова обладміністрації повідомив, що під час евакуації пріоритет зазвичай віддається матерям з дітьми, потім – особам похилого віку. "Дітей (у Соледарі – ІФ) залишалося 15 різного віку від 7 до 15 років, але цю інформацію будемо ще перевіряти", - додав Кириленко.

За його словами, гуманітарна ситуація в місті контрольована. "Є необхідний запас продуктів харчування і гігієнічних наборів, дров і обігріву місць, де перебувають люди. Особисто голова військової адміністрації перевіряв всі об'єкти укриття безпосередньо, і я дуже сподіваюся, що місцеві жителі саме там і перебувають", - сказав Кириленко.

Населення Соледара в 2017 році становило 11,2 тис жителів, населених пунктів Соледарської об'єднаної територіальної громади – 21,6 тис. До Соледарської ОТГ, крім самого міста, входять ще 32 села і 4 селища.

Теги: #населення #донецька_область #соледар

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