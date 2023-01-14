Події

12:01 14.01.2023

У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

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У Києві за підсумками ранкової ракетної атаки постраждалих немає, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, склад та об'єкт інфраструктури

Об'єкт критичної інфраструктури, склад, гараж і два легкових автомобілі зазнали пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки по Києву в суботу вранці, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Є влучання в об'єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань і загоряння. Всі екстрені служби працюють на місці. Постраждалих немає. У Голосіївському районі через уламки ракети сталося загоряння у складській металевій будівлі на площі 20 кв.м та пошкоджено дах на гаражі. Без постраждалих. У Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобілі, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

При цьому у військовій адміністрації зазначили, що інформація наведена станом на 11.30 і ще уточнюється.

 

Теги: #київ #пошкодження #обстріли

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