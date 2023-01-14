У Києві ліквідували пожежу на нежитловому об'єкті, що виникла після ракетної атаки - мер

Пожежа на нежитловому об'єкті в Голосіївському районі української столиці, що виникла після ракетного удару російських окупантів по місту, вже ліквідована, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Пожежа на нежитловому об'єкті в Голосіївському районі, що виникла внаслідок російської атаки на столицю, ліквідована", - написав Кличко в телеграм-каналі в суботу.

Низка пабліків також повідомляє, що уламки збитої ракети впали на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогово, що належить до Голосіївського району Києва. Опубліковані фотографії ракет біля експонатів музею. На фото пошкоджень експонатів не видно.

Раніше повідомлялося про падіння уламків збитих ракет у Голосіївському та Дніпровському районах української столиці під час ракетної атаки на місто. У Голосіївському районі, як повідомлялося, вони впали на нежитлову територію, а в Дніпровському пошкодили приватний легковий автомобіль. Люди не постраждали.

Також Кличко повідомив про пожежу, що виникла в нежитловій будівлі в Голосіївському районі міста після ракетних ударів російських окупантів.