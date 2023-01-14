У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 348 населених пунктів - голова обладміністрації

Енергопостачання тимчасово припинено для 54 тис. споживачів у 348 населених пунктах Хмельницької області через негоду, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у суботу вранці.

"Станом на ранок внаслідок погодних умов в області знеструмлено 348 населених пунктів. Відключено від електропостачання понад 54 тис. споживачів: 51349 побутових та 3201 юридичний. Енергетики продовжують усувати наслідки негоди", - написав Гамалій у телеграм-каналі.