Події

11:35 14.01.2023

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 348 населених пунктів - голова обладміністрації

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У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 348 населених пунктів - голова обладміністрації

 Енергопостачання тимчасово припинено для 54 тис. споживачів у 348 населених пунктах Хмельницької області через негоду, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у суботу вранці.

"Станом на ранок внаслідок погодних умов в області знеструмлено 348 населених пунктів. Відключено від електропостачання понад 54 тис. споживачів: 51349 побутових та 3201 юридичний. Енергетики продовжують усувати наслідки негоди", - написав Гамалій у телеграм-каналі.

 

Теги: #негода #енергопостачання #енергетика #хмельницька_область

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