Події

11:27 14.01.2023

Під обстрілами окупантів у п'ятницю загинуло троє мирних жителів і поранено 9 в трьох областях України-заступник голови ОП Тимошенко

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Під обстрілами окупантів у п'ятницю загинуло троє мирних жителів і поранено 9 в трьох областях України-заступник голови ОП Тимошенко

Три мирних жителі Донецької та Харківської областей загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у п'ятницю, 13 січня, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 13.01.2023 (станом на 09:00 14.01.2023): Донецька область – 1 загиблий, 3 поранених; Харківська область – 2 загиблих, 3 поранених; Херсонська область – 3 поранених", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу вранці.

 

Теги: #тимошенко #жертви #обстріли

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