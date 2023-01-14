Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву, повідомляється у Телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що ударів завдано по об'єктах критичної інфраструктури в Києві.

"Ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури. Деталі з'ясовуються", - написав він у Телеграм.