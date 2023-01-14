Події

10:05 14.01.2023

Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві

1 хв читати
Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Києві

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву, повідомляється у Телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко уточнив, що ударів завдано по об'єктах критичної інфраструктури в Києві.

"Ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури. Деталі з'ясовуються", - написав він у Телеграм.

 

 

 

Теги: #київ #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 14.01.2023
У Київській області було чутно звуки вибухів, є загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури

У Київській області було чутно звуки вибухів, є загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури

22:21 13.01.2023
Петро та Марина Порошенко передали генератор одному з комунальних підприємств у Голосіївському районі Києва

Петро та Марина Порошенко передали генератор одному з комунальних підприємств у Голосіївському районі Києва

18:04 13.01.2023
Київ отримав ще 10 автобусів від Риги як допомогу

Київ отримав ще 10 автобусів від Риги як допомогу

07:31 13.01.2023
У Києві відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю

У Києві відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю

19:28 11.01.2023
Національний заповідник "Софія Київська" відкриває коворкінг

Національний заповідник "Софія Київська" відкриває коворкінг

17:37 11.01.2023
Мери чотирьох європейських столиць, які відвідали Київ, мають намір і надалі надавати підтримку столиці України

Мери чотирьох європейських столиць, які відвідали Київ, мають намір і надалі надавати підтримку столиці України

13:58 11.01.2023
Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

13:44 11.01.2023
Мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави прибули до Києва - ЗМІ

Мери Варшави, Праги, Будапешту та Братислави прибули до Києва - ЗМІ

09:58 11.01.2023
СБУ здійснює контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

СБУ здійснює контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

21:07 10.01.2023
Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

Вночі у Києві очікується погіршення погодних умов, дорожні служби розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 530 одиниць о/с агресора, 6 танків, 1 засіб ППО

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

У Київській області було чутно звуки вибухів, є загоряння на одному з об'єктів критичної інфраструктури

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області

Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

ОСТАННЄ

За уточненою інформацією у Харкові було два прильоти – Терехов

У результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, троє поранених

На Харківщині двоє загиблих, троє постраждалих від ворожого обстрілу за добу

За добу ЗС України знищили 530 одиниць о/с агресора, 6 танків, 1 засіб ППО

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Харкову, інформація про жертви та руйнування уточнюється

Пройти ніч на 14 січня без лімітів споживання е/е не вдалося, як і попередньої

Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах захоплення Донецької області

Новостворене Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідатиме за проєкти відновлення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА