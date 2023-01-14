Події

03:20 14.01.2023

Потрібно розгорнути додаткові реанімаційні місця у неонатальних центрах на заході України через міграцію - експерт

3 хв читати
Потрібно розгорнути додаткові реанімаційні місця у неонатальних центрах на заході України через міграцію - експерт

У західних областях через значну міграцію населення необхідно розгортати додаткові реанімаційні місця у неонатальних центрах, вважає президент Асоціації неонатологів України, заступник директора з перинатології ГУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН".

"Наразі велике навантаження йде на Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль та Ужгород. У цих містах потрібно розгортати додаткові реанімаційні місця. Якщо раніше в реанімації вони мали дев'ять місць, то зараз їх потрібно 18. Це дороге задоволення. Тільки у Луцьку за дев'ять місяців було 7 тис. пологів, у Львівській області – 14 тис., у той час як до війни 1,5 – 2 тис. Така сама ситуація у Львові, зараз там 250 жінок, яким потрібний специфічний медичний супровід”, - сказала вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Знаменська зазначила, що можливості для розширення неонатальних центрів західних областей України, зокрема, підкріплюються тим, що до цих регіонів поїхали лікарі з Донецька, Луганська, Краматорська.

"Наше завдання – знайти кошти та розгорнути додаткові місця", - наголосила вона.

Крім того, за словами Знаменської, наразі гостро постає питання закупівлі обладнання для прифронтових регіонів. "Найбільше турбують Суми, Миколаїв, Одеса та Запоріжжя", - сказала вона.

При цьому, за словами Знаменської, "за час війни дитяча смертність (кількість випадків смерті дітей у віці до одного року на 1000 народжених живими - ІФ) зросла до 8%, до війни показник був 6,7%".

Коментуючи забезпечення неонатальних центрів лікарськими засобами, Знам'янська наголосила, що "ситуація трагічна".

"Головні лікарі змушені вирішувати надважкі питання медичного забезпечення установ в умовах війни. Постає питання, чи варто закуповувати ті чи інші ліки - бюджет лікарень різко обмежений. Звичайно, кожен лікар вважає кошти і не завжди купує необхідне. Це велика біда, бо від якості препарату залежить життя кожної дитини", - сказала вона.

За її даними, нині в Україні функціонують 19 перинатальних центрів, які на 80% оснащені найновішим обладнанням та 114 відділень інтенсивної терапії новонароджених.

Знаменська зазначила, що з початком активних бойових дій лікарі фіксують зниження загальної кількості пологів. Зокрема за 9 міс. 2022 року було проведено близько 152 тис. пологів, що на 36 тисяч менше ніж за аналогічний період 2021 року. При цьому в перші місяці повномасштабного вторгнення відзначалося зниження пологів через переміщення вагітних жінок на безпечніші місця за межами України.

Водночас, протягом дев'яти місяців 2022 року кількість передчасних пологів в Україні перевищила 9 тис., що практично на 2 тис. менше, ніж роком раніше.

"Це без інформації по Луганській та Херсонській областях, оскільки у луганському регіоні знищено 100% лікарень, у тому числі пологові будинки та перинатальний центр, а Херсонська область перебувала в окупації", - уточнила Знам'янська.

Вона також повідомила, що значну допомогу українським неонатологам надають іноземні колеги та благодійники.

"Польська місія закупила обладнання EUR250 тис. Усі залишили у Львові, Тернополі, Ужгороді та Івано-Франківську - ми реально розуміли, що воно там потрібне. Британська компанія Crown Agents передала інкубатори, ШВЛ, апарати штучної вентиляції легень, монітори, відсмоктувачі, велику кількість обладнання, без якого ми не можемо працювати. Ці пункти були профінансовані Christian Aid та Jersey Overseas Aid. Також триває робота з Польщею. Вже вибрано 10 клінік, які отримають реанімаційне обладнання", - повідомила експерт.

Теги: #думка #забезпечення #лікарні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:23 12.01.2023
Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

Підрозділи в Бахмуті та Соледарі оперативно забезпечуватимуться всім необхідним – Зеленський

19:11 23.12.2022
Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

19:21 16.12.2022
Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл

Лікарні восьми областей залишаються знеструмленими через обстріл

19:20 12.12.2022
Російські війська знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП

Російські війська знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП

13:02 12.12.2022
Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

12:12 02.12.2022
СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

14:57 25.11.2022
Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

13:11 21.11.2022
Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної медичної допомоги забезпечені генераторами – Ляшко

21:43 17.11.2022
Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

Стефанчук вірить, що російські ідеологи війни проти України отримають довічні вироки

08:56 17.11.2022
Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Важка битва за Донбас триває – Зеленський

Міністр оборони Німеччини Ламбрехт вирішила залишити посаду

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

"Укренерго" на 14 січня знову відмовилася від нічних лімітів споживання, денні залишилися майже без змін

У Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Кичигіна

ОСТАННЄ

Байден і Кісіда підтвердили прагнення денуклеаризації Корейського півострова, збереження миру в Тайванській протоці - Білий дім

Іран розглядає можливість продажу РФ сотень балістичних ракет, а КНДР планує постачати "вагнерівцям" більше військової техніки - постпред США при ООН

Закінчення війни в Україні не видно - заступник генсека ООН

У п'ятницю окупанти 55 раз обстріляли прикордонні громади Сумщини, використовуючи різні види озброєння – голова ОВА

12 суден доставлять українське продовольство до Китаю, Марокко та країн Європи

Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї: Це ще важливіше, ніж Leopard

Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

Важка битва за Донбас триває – Зеленський

Байден і прем'єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України та санкційної політики щодо РФ

Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА