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22:47 13.01.2023

Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

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Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили способи посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу.

“Я провів розмову з Ентоні Блінкеном про те, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України”, - написав Кулеба у Twitter.

У свою чергу Блінкен у розмові повторив, що "США нікуди не подінуться, як і Україна".

“Оскільки ми наближаємось до роковин повномасштабного вторгнення Росії, я ціную постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою в Україні. У моїй сьогоднішній розмові з міністром закордонних справ я повторив, що США нікуди не подінуться, як і Україна”, - написав він у Twitter.

 

 

 

Теги: #сша #розмова #кулеба #блінкен

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