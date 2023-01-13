Петро та Марина Порошенко передали генератор одному з комунальних підприємств у Голосіївському районі Києва

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко та його дружина Марина Порошенко передали генератор для одного з комунальних підприємств столиці, повідомляє прес-служба партії "Євросолідарність".

"Петро та Марина Порошенки передали ще один потужний генератор одному з комунальних підприємств столиці. Генератор працюватиме у Голосіївському районі Києва ", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті у п'ятницю ввечері.

"Передаємо в надійні руки працівників "Київводоканалу", які так само, як і воїни на фронті, захищають і оберігають українців в тилу. (…)", - зазначив п'ятий президент України.

Марина Порошенко додала, що "потужний промисловий генератор забезпечить постійну подачу тепла і гарячої води в квартири містян".

"Оскільки через постійні віялові відключення електроенергії котельня не мала змоги повноцінно працювати, квартири голосіївців часто залишалися без теплопостачання. Наша команда вирішила виправити цю прикру ситуацію. Тож тепер котельня має надійне резервне джерело живлення і зможе безперебійно подавати тепло до житлових будинків киян", - зазначила вона.