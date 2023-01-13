Міжнародний суд ООН проведе 31 січня слухання стосовно клопотання Азербайджану щодо застосування тимчасових заходів до Вірменії

Міжнародний суд ООН проведе 31 січня публічні слухання щодо звернення Азербайджану проти Вірменії у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно з пресрелізом суду, слухання будуть присвячені клопотанням Азербайджану про застосування до Вірменії тимчасових заходів.

Як повідомлялося раніше, Азербайджан 3 січня 2023 року вдруге звернувся до Міжнародного суду ООН із закликом про застосування тимчасових заходів.

"Азербайджан звернувся до Міжнародного суду ООН з метою ухвалення Вірменією негайних кроків, необхідних для оперативного, безпечного та ефективного розмінування районів, куди повернеться цивільне населення", - йшлося у заяві МЗС Азербайджану.

У пресрелізі Міжнародного суду ООН, у свою чергу, повідомлялося, що Баку звернувся до суду з проханням застосувати тимчасові заходи щодо Єревана з тим, щоб Вірменія "негайно зробила всі необхідні кроки для того, щоб Азербайджан міг провести швидке, безпечне та ефективне розмінування міст, сіл та території в цілому в Лачинському, Кельбаджарському та інших раніше окупованих районах Азербайджану, куди повернеться цивільне населення", зокрема шляхом надання інформації про місцезнаходження, кількість, тип і характеристики мін, мін-пасток та будь-яких інших вибухових пристроїв на цих територіях.