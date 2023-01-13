Події

20:22 13.01.2023

У Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Кичигіна

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У Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Кичигіна

У п'ятницю ввечері в тимчасово зайнятому російськими загарбниками Бердянську (Запорізька обл.) підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Олексія Кичигіна, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"У Бердянську підірвали так званого керівника адміністрації Бердянського району Олексія Кичигіна", - написав Гончаренко в телеграмі.

При цьому він уточнив, що представник окупантів, "на жаль, не постраждав".

Про вибух автомобіля Кичигіна повідомляють також бердянські ЗМІ. Цю інформацію підтверджують і російські пропагандистські видання.

 

 

Теги: #авто #вибух #запорізька

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