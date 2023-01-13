Німеччина ще не отримала офіційного запиту від Польщі на Leopard - ЗМІ

Федеральний уряд іще не отримав офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка "Леопард" в Україну, повідомила спікерка уряду ФРН Крістіана Гоффман у коментарі кореспонденту польського Polsat Томашу Лейману.

"Ми не кажемо "ні" передачі "Леопардів" Україні, бо поки що не отримували офіційного запиту щодо цього, сказала виданню PolsatNewsPL прессекретар уряду. Я запитав про позицію Берліна з цього питання", - написав Лейман у своєму твіттері у п'ятницю.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard.