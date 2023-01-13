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12:55 13.01.2023

Питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні зрушення вже є - посол

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Питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні зрушення вже є - посол

Питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні зрушення вже є, проте не про все можна говорити публічно, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Питання перегляду допомоги Україні на сьогодні ще остаточно не визначене. Але ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб це питання було вирішено найближчим часом на нашу користь", - сказав він на брифінгу Media Center Ukraine.

Посол нагадав, що 30 грудня була телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що "проривів" у розмові не було, але глава Української держави пояснив позицію щодо української формули світу та попросив підтримки, а також наголосив на необхідності військово-технічної співпраці.

"У Беньяміна Нетаньягу було одне прохання, пов'язане з голосуванням в ООН щодо критичної для Ізраїлю резолюції про кримінальний суд ООН. До цієї конвенції про суд Ізраїль не приєднувався, але його намагаються притягнути до відповідальності саме у цій юрисдикції. В результаті цієї розмови обидві сторони, на жаль, залишилися не дуже задоволені”, - додав він.

Водночас посол зазначив, що Україна в ООН не проголосувала, що цілком влаштувало Ізраїль.

За словами Корнійчука, нині тривають консультації з нашими американськими колегами, і він висловив упевненість, що вдасться мати певні успіхи.

"Не про все можна говорити публічно, але певні зрушення вже є у позитивному напрямку. Сподіваюся, ці зрушення будуть більш масштабними, оскільки ми наголошуємо, що гуманітарна допомога – це дуже важливо, але бинтами та антибіотикам ми війну не виграємо. Нам потрібна більш активна військово-технічна співпраця. Особливо ми наголошуємо, що після вступу Ірану у війну, надаючи РФ свої дрони, підтвердилася приказка: "Ворог мого ворога - мій друг", - наголосив Корнійчук.

Він зазначив, що така ситуація має підштовхнути Ізраїль до активнішої співпраці з Україною.

Теги: #україна #ізраїль

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