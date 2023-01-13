Єрмак обговорив із держсекретарем МЗС Естонії реалізацію Формули миру та євроатлантичну інтеграцію України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів у п'ятницю зустріч із державним секретарем Міністерства закордонних справ Естонії Йонатаном Всевіовим.

"Особливу увагу було приділено обговоренню Формули миру президента Зеленського та участі Естонії у її реалізації", - повідомив Єрмак у телеграмі.

За його словами, розмова стосувалася і практичних аспектів реалізації Україною стратегічного курсу на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Співрозмовники скоординували позиції щодо подальшої підтримки Естонією цієї цілі.

Сторони також обговорили актуальну ситуацію на полі бою та спільні кроки щодо протидії російській агресії. При цьому Єрмак наголосив на важливості посилення практичної допомоги Естонії для зміцнення оборонних спроможностей України.

Як повідомляється, зустріч проводилася в рамках та у розвиток домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Естонії Аларом Карісом, яка відбулася 10 січня.

Зокрема, тоді глави держав скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України.