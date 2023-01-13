Україні потрібні постачання важкої зброї та міжнародний трибунал над агресором - Зеленський у виступі перед парламентом Литви

Президент України Володимир Зеленський виступив за допомогою відеозв'язку у п'ятницю перед парламентом Литви з нагоди Дня свободи - 32-х роковин штурму радянськими військами Вільнюської телевежі після проголошення виходу Литви зі складу СРСР.

Звертаючись до литовських парламентарів, президент України зазначив, що 32 роки тому литовці не просто захищали будівлю телецентру, парламенту та інших об'єктів.

"Ви тоді захистили свій історичний вибір. І наразі ми з вами теж йдемо до перемоги. До фінальної перемоги над імперією. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми закінчимо цю війну однозначною поразкою агресора", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі у Росії все менше сил і бажань, які були на початку війни, проте цього не достатньо.

"Ми маємо зробити так, щоб ніколи не було навіть можливості в жодного агресора мріяти про щось схоже і зазіхати на нашу свободу... Агресор має бути розбитий саме на українській землі, куди він прийшов, щоб потім не довелося воювати на землях інших народів Європи, і щоб Росія не отримала перепочинку, не встигла адаптуватися та відновити силу. Цей рік вирішальний", - сказав він, додавши, що наразі для того, щоб остаточно покінчити з терором, потрібна ще більша мобілізованість у світі.

"Нам потрібні невідкладні рішення, щоб вигнати російську армію з нашої землі. Це стосується насамперед сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та непереборний тиск на державу-агресора та на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дасть змогу притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що коли реваншисти з сучасної Москви опиняться перед справедливим судом, це стане історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися штурмувати Литву та її свободу.

Глава держави також висловив сподівання, що саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, стане доленосним для всього євроатлантичного співтовариства. "Зробимо все, щоб саміт таким і був. І зробимо разом", - сказав президент.

Зеленський також подякував литовській стороні за підтримку.

13 січня у Литві відзначається День свободи. 32 роки тому радянські війська штурмували Вільнюську телевежу, внаслідок чого загинули 13 людей.