Події

12:18 13.01.2023

Україні потрібні постачання важкої зброї та міжнародний трибунал над агресором - Зеленський у виступі перед парламентом Литви

2 хв читати
Україні потрібні постачання важкої зброї та міжнародний трибунал над агресором - Зеленський у виступі перед парламентом Литви

Президент України Володимир Зеленський виступив за допомогою відеозв'язку у п'ятницю перед парламентом Литви з нагоди Дня свободи - 32-х роковин штурму радянськими військами Вільнюської телевежі після проголошення виходу Литви зі складу СРСР.

Звертаючись до литовських парламентарів, президент України зазначив, що 32 роки тому литовці не просто захищали будівлю телецентру, парламенту та інших об'єктів.

"Ви тоді захистили свій історичний вибір. І наразі ми з вами теж йдемо до перемоги. До фінальної перемоги над імперією. Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи, коли ми закінчимо цю війну однозначною поразкою агресора", - заявив Зеленський.

За його словами, наразі у Росії все менше сил і бажань, які були на початку війни, проте цього не достатньо.

"Ми маємо зробити так, щоб ніколи не було навіть можливості в жодного агресора мріяти про щось схоже і зазіхати на нашу свободу... Агресор має бути розбитий саме на українській землі, куди він прийшов, щоб потім не довелося воювати на землях інших народів Європи, і щоб Росія не отримала перепочинку, не встигла адаптуватися та відновити силу. Цей рік вирішальний", - сказав він, додавши, що наразі для того, щоб остаточно покінчити з терором, потрібна ще більша мобілізованість у світі.

"Нам потрібні невідкладні рішення, щоб вигнати російську армію з нашої землі. Це стосується насамперед сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які підтримуватимуть постійний та непереборний тиск на державу-агресора та на всіх економічних суб'єктів, які забезпечують продовження агресії. І нам потрібний міжнародний трибунал, який дасть змогу притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що коли реваншисти з сучасної Москви опиняться перед справедливим судом, це стане історичним покаранням і для тих реваншистів, які покоління тому намагалися штурмувати Литву та її свободу.

Глава держави також висловив сподівання, що саміт НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, стане доленосним для всього євроатлантичного співтовариства. "Зробимо все, щоб саміт таким і був. І зробимо разом", - сказав президент.

Зеленський також подякував литовській стороні за підтримку.

13 січня у Литві відзначається День свободи. 32 роки тому радянські війська штурмували Вільнюську телевежу, внаслідок чого загинули 13 людей.

Теги: #литва #звернення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 12.01.2023
Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним відкриття "гуманітарного коридору" - ЗМІ

Ердоган обговорить із Зеленським і Путіним відкриття "гуманітарного коридору" - ЗМІ

14:07 12.01.2023
Зеленський обговорив із президентом Кіпру виклики в безпековій сфері

Зеленський обговорив із президентом Кіпру виклики в безпековій сфері

13:20 12.01.2023
Більшість українців назвали Зеленського "Політиком року–2022"

Більшість українців назвали Зеленського "Політиком року–2022"

01:12 12.01.2023
Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

00:26 12.01.2023
Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

19:18 11.01.2023
Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

19:12 11.01.2023
Зеленський: Донецький напрямок тримається

Зеленський: Донецький напрямок тримається

18:00 11.01.2023
У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

17:46 11.01.2023
Литва передасть Україні ППО та зенітні установки - Науседа

Литва передасть Україні ППО та зенітні установки - Науседа

16:58 11.01.2023
В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

В Україні очікують об'єднаного рішення партнерів щодо постачання танків – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

СБУ провела військові навчання поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб'єкті

Японія виділила $95 млн на відновлення України

За добу ворог втратив 740 одиниць о/с, 4 танки та літак

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

ОСТАННЄ

Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

Ізраїль передасть Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони, - посол

Герасимчук звернулася до представників Німеччини та Нідерландів сприяти у пошуку українських дітей, депортованих до РФ

Азербайджан передав Україні другу партію енергетичного обладнання із 45 електростанцій потужністю від 94 до 150 кВА

На Бахмутському напрямку за добу 31 бойове зіткнення - речник Східного угруповання ЗСУ

Зеленський запросив Словаччину приєднатися до реалізації Формули миру

Мінреінтеграції закликає ЮНЕСКО захистити Ханський палац у Бахчисараї від знищення російською окупаційною владою

СБУ запобігла спробам зловмисників зламати е-систему та легалізувати незаконне будівництво

Питання перегляду Ізраїлем допомоги Україні ще остаточно не вирішено, але певні зрушення вже є - посол

Єрмак обговорив із держсекретарем МЗС Естонії реалізацію Формули миру та євроатлантичну інтеграцію України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА