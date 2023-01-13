Події

12:05 13.01.2023

Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

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Резніков: 500-600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "приблизно 500 чи 600" російських окупантів гинуть щодня у війні, тоді як Україна втрачає десяту частину цього.

В інтерв'ю ВВС міністр припустив, що Росія може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.

Він також наголосив, що ситуація в Соледарі була "дуже складною", але "під контролем". Міністр зазначив, що "вагнерівців" використовували в атаках "хвиля за хвилею", що призвело до великої кількості смертей.

За його словами, Євген Пригожин, який фінансує ПВК, зацікавлений у можливій економічній вигоді від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти. "Вони зароблятимуть гроші на крові", - сказав Резніков.

Теги: #жертви #війна #військові

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