Окупанти обстріляли базу комунального транспорту в Херсоні, поранено одну людину, пошкоджено 16 автобусів

Російські окупанти вночі у п'ятницю обстріляли базу в Херсоні, де припарковано комунальні автобуси, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Через обстріли пошкоджено 16 автобусів, також понівечено легкові автомобілі, склади та будівлю для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.