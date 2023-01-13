Події

10:56 13.01.2023

Окупанти обстріляли базу комунального транспорту в Херсоні, поранено одну людину, пошкоджено 16 автобусів

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Російські окупанти вночі у п'ятницю обстріляли базу в Херсоні, де припарковано комунальні автобуси, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Через обстріли пошкоджено 16 автобусів, також понівечено легкові автомобілі, склади та будівлю для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що на місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Теги: #херсон #автобуси #обстріл

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