Японія виділила $95 млн на відновлення України

Уряд Японії виділив $95 млн на роботу уряду та відновлення України, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Уряд Японії виділив $95 мільйонів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) у рамках партнерської угоди", – сказано в повідомленні.

Документ був підписаний Надзвичайним та Повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та помічницею Керівника ПРООН, директором Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живкович за участю віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

"Поки Збройні сили України звільняють території від окупантів, уряд спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією "проєктів виживання" – відновлення транспортного сполучення зі звільненими регіонами, створення умов для повернення громадян у свої будинки, підтримки економіки в регіонах", – йдеться у повідомленні.

Програма допомоги України зосереджена на п'яти ключових сферах:

посилення здатності уряду реагувати на кризу та керувати нею;

підтримка державних служб, щоб вони могли продовжувати свою роботу;

відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутись у домівки;

підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;

зміцнення громадянського суспільства та соціальних зв'язків.

Раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила $4,5 млн для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів та розчищення завалів.