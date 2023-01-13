Події

08:08 13.01.2023

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, двоє поранено

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Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, двоє поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 2 особи, ще 2 отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 12 січня стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Благодатному та Авдіївці. Ще 2 особи в області отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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