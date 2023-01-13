У Києві відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю

Із п'ятниці, 13 січня, у Києві буде відновлено рух трамвайних маршрутів №1 та №3 Борщагівської лінії швидкісного трамвая, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З п'ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая: №1" вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна – вул. Сім'ї Сосніних", – написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.

Кличко наголосив, що це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків і транспортників столиці.

"Маршрут трамвая №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 – чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 і 15 хвилин відповідно", – уточнив мер.

Він також сказав, що автобусні маршрути №1Т і №3Т, які тимчасово працювали, припинять рух.