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07:25 13.01.2023

Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

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Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на відкритті нового напряму в державній благодійній платформі United24 – відновлення України.

"Тобто це генерація коштів для відновлення, зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації", - сказав він у відеозверненні у четвер увечері.

За його словами, "станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько півмільярда гривень від людей із понад ста країн – для відновлення житла. Це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі".

"Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже понад 10 мільярдів гривень. І я дякую всім, хто долучився до зборів United24", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #платформа #відновлення #благодійність

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