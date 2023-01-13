Події

07:16 13.01.2023

ЗС України відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів на Донбасі

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ЗС України відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів на Донбасі

Минулої доби ЗСУ відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів у Луганській та Донецькій області, завдали 21 удару по скупченню окупантів і техніки, вразивши 18 об'єктів, повідомили в Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області", – сказано у зведенні на фейсбуці у п'ятницю.

У Генштабі наголосили, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Певні підрозділи збройних сил Білорусі та Росії продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Наші захисники збили ворожий літак Су-25 і безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії у свою чергу вразили 3 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, 3 склади боєприпасів, а також 3 інші важливі об'єкти окупантів.

 

 

Теги: #зсу #зведення

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