Заступник голови Офісу президента Смирнов провів зустріч із представниками G7 та ЄС із питань судової реформи

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов провів зустріч із керівниками та представниками посольств держав "Групи семи" (G7) та ЄС в Україні, присвячену оцінці поточного стану та подальшим крокам у судовій реформі в Україні, повідомляється на офіційному сайті президента України в четвер.

Під час зустрічі Смирнов повідомив про отримання рекомендацій від міжнародних партнерів, у яких ідеться про наступні кроки в судовій реформі з урахуванням перезапуску Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

"Я надзвичайно вдячний за ці пропозиції. Особливо приємно бачити єдність наших із вами думок щодо вдосконалення роботи Верховного Суду, реформи Державної судової адміністрації", – наголосив він.

Смирнов привітав завершення в четвер процесу обрання з'їздом суддів України членів ВРП за своєю квотою. При цьому він нагадав, що далі має бути сформовано службу дисциплінарних інспекторів.

"І тут потрібно подумати, як рухатися в цьому напрямі. Тому що фактично нам все треба починати з нуля, часу небагато, і потрібно або вносити зміни до законодавства, щоб пришвидшити чи оптимізувати процедури добору дисциплінарних інспекторів, або запропонувати інший шлях", – зазначив він.

Коментуючи рекомендації щодо запровадження прозорого конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України (КС), посилення дисциплінарних процедур та етичних вимог до суддів КС, заступник керівника Офісу президента наголосив, що багато питань урегульовані в законопроєкті про конституційну процедуру, який поки що не ухвалила Верховна Рада.

Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, який головує у групі послів G7 від початку 2023 року, наголосив на важливості того, що судова реформа є пріоритетом для дипломатичних представників країн G7 та для української влади.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що судова реформа, яка вимагає багато зусиль, є важливою гарантією безпеки інвестицій. Вона підтримала позицію заступника керівника Офісу президента стосовно того, що реформа має полягати не в переміщенні людей із посад, а у створенні міцних ефективних інституцій.

Посли G7 привітали рішення з’їзду суддів України щодо обрання всіх восьми членів ВРП за своєю квотою та висловили сподівання на подальший прогрес у судовій реформі.