Окупанти змушують жителів тимчасово окупованих територій видаляти застосунки українських банків
Росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій Луганської області видаляти застосунки українських банків, зокрема ПриватБанку, Ощадбанку та monobank, повідомила Луганська обласна військово-цивільна адміністрація у четвер.
Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, окупанти намагаються максимально обмежити використання гривні місцевими жителями, тому вони посилили поліцейсько-адміністративний режим та активно перевіряють громадян, зокрема здійснюють рейди та перевірку телефонів на блокпостах.