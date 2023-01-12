Події

12:02 12.01.2023

В Україні найближчої доби без опадів, місцями туман та ожеледиця

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В Україні найближчої доби без опадів, місцями туман та ожеледиця

У п'ятницю, 13 січня, в Україні без опадів, лише в Карпатах, а вночі і на півдні Одеської області невеликий мокрий сніг.

У більшості західних областей уночі та вранці туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях, на півдні Одеської області та в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, удень 1-3° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 13 січня в Києві була зафіксована у 1993 році і становила 10,3°, найнижча вночі – 26,2° морозу у 1950 році.

У суботу, 14 січня, у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. У північних, центральних областях і південній частині місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура у східній частині вночі 4-9°, удень 1-6° морозу. У західних областях уночі близько 0°, удень 2-7° тепла. На решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На Одещині 1-6° тепла, у Криму до 10°.

У Києві без опадів. Подекуди туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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