Події

00:41 12.01.2023

Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

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Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді ухвалити заяву "Про обмеження впливу Російської православної церкви на українське суспільство та забезпечення неухильного дотримання чинного законодавства у релігійній сфері".

Відповідний проект постанови №8347 зареєстровано у парламенті 11 січня, але його текст на даний час відсутній.

Співавторами документу виступили понад 20 народних депутатів з різних фракцій та груп, зокрема, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз (усі з фракції "Європейська солідарність"), Іван Крулько ("Батьківщина"), Піпа, Ярослав Юрчишин (обидва з "Голосу"), Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Ігор Гузь (троє із гурту "За майбутнє").

Теги: #рада #рпц #україна #суспільство

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