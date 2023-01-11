Негода третій день заважає виходу суховантажів із портів України в рамках "зернової угоди"

Судна із продовольством через несприятливі погодні умови вже третій день не можуть вийти з українських портів, повідомив Спільний координаційний центр (СКЦ).

"11 січня через несприятливі погодні умови жодне судно не залишило українські порти і не змогло пройти морським гуманітарним коридором у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 і 10 січня суховантажі теж не змогли вийти з українських портів через погану погоду.

У СКЦ зазначили, що "було подано 74 заявки на участь в ініціативі".

"Станом на 11 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 16 945 661 тонну. Загалом нині було дозволено рух 1 тис. 269 суховантажів: 636 на прибуття в українські порти та 633 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.