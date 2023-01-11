У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України засуджує ганебні вироки, винесені в середу в РФ громадянам України Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Каримову, Сейрану Муртази та Ерфану Османову.

Як повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у середу, кримських татар незаконно засуджено до 13 років позбавлення волі кожного.

"Громадян України затримали російські силовики під час масових обшуків у березні 2019 року на території тимчасово окупованого Криму за політично вмотивованими звинуваченнями. Вони належать до останньої п’ятірки з числа 25 затриманих у рамках сумнозвісної справи "Хізб ут-Тахрір". Під час тривалого розгляду "судової справи" російська сторона проявляла негуманне ставлення до політичних в’язнів та відмовляла їм у належній медичній допомозі. Зокрема, Джемілю Гафарову, який є особою з інвалідністю 2-ої групи, та 61-річному Сервету Газієву. Також так зване російське правосуддя неодноразово порушувало процесуальні права "підсудних", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема, у рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію до повного і безумовного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян, а також запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за вчинення політично вмотивованих репресій проти громадян України.