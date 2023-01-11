Події

22:23 11.01.2023

У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

1 хв читати
У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України засуджує ганебні вироки, винесені в середу в РФ громадянам України Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Каримову, Сейрану Муртази та Ерфану Османову.

Як повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства у середу, кримських татар незаконно засуджено до 13 років позбавлення волі кожного.

"Громадян України затримали російські силовики під час масових обшуків у березні 2019 року на території тимчасово окупованого Криму за політично вмотивованими звинуваченнями. Вони належать до останньої п’ятірки з числа 25 затриманих у рамках сумнозвісної справи "Хізб ут-Тахрір". Під час тривалого розгляду "судової справи" російська сторона проявляла негуманне ставлення до політичних в’язнів та відмовляла їм у належній медичній допомозі. Зокрема, Джемілю Гафарову, який є особою з інвалідністю 2-ої групи, та 61-річному Сервету Газієву. Також так зване російське правосуддя неодноразово порушувало процесуальні права "підсудних", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту та партнерів України, зокрема, у рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію до повного і безумовного звільнення усіх незаконно ув’язнених українських громадян, а також запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, відповідальних за вчинення політично вмотивованих репресій проти громадян України.

 

 

Теги: #рф #мзс #хізбуттахрір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:02 11.01.2023
Верещук повідомила про плани примусової депортації окупантами українців до РФ

Верещук повідомила про плани примусової депортації окупантами українців до РФ

21:18 11.01.2023
МЗС України: заява Додіка про оголошення українського посла "небажаною особою" - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю

МЗС України: заява Додіка про оголошення українського посла "небажаною особою" - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю

13:58 11.01.2023
Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

Генеральний секретар МЗС Естонії прибув до Києва

12:19 11.01.2023
Російський суд засудив п'ятьох кримських татар до 13 років позбавлення волі кожного

Російський суд засудив п'ятьох кримських татар до 13 років позбавлення волі кожного

10:19 11.01.2023
У РФ із 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби

У РФ із 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби

20:25 10.01.2023
НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

17:06 09.01.2023
Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії - Кулеба

Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії - Кулеба

12:58 09.01.2023
Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

08:08 09.01.2023
Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

07:51 09.01.2023
Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Авдіївці вночі від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка

Литва та Польща підтримуватимуть Україну до перемоги – Зеленський

Зеленський: Донецький напрямок тримається

За добу знищено російський гелікоптер і два розвідувальні дрони, завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України - Anadolu

ОСТАННЄ

Литва закликала надати Україні ракети ATACMS

Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

Раді пропонують відкликати з керівних посад у парламентських комітетах нардепів із колишньої фракції ОПЗЖ

Україна та Італія розпочнуть нове двостороннє енергетичне партнерство

Росіяни в середу обстріляли Марганець, поранено місцевого жителя

Голова підкомітету Європарламенту з прав людини залишила посаду на тлі корупційного скандалу

Негода третій день заважає виходу суховантажів із портів України в рамках "зернової угоди"

З'їзд суддів обрав п'ятьох членів ВРП за їхньою квотою

Британську пошту атакували хакери

Кулеба обговорив із головою МЗС Естонії військові потреби України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА